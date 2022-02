Bijna 1,2 miljoen kijkers zien Fred van Leer wegzwijmelen bij stripper

I Can See Your VoiceFred van Leer kon vrijdagavond in I can see your voice zijn ogen niet van een van de deelnemers afhouden. Dat was te zien in een nieuwe aflevering van de show, waarin kandidaten alles uit de kast halen om het panel te laten geloven dat ze een goede zanger zijn. Toen de stylist ook nog eens getrakteerd werd op een Magic Mike-act, was het feest compleet. ,,Het interesseert me helemaal niks of hij kan zingen”, zei de Rotterdammer voor het oog van bijna 1,2 miljoen kijkers.