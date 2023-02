Bijna 1,3 miljoen kijkers zien gasten in Bed en breakfast varkentjes uitlaten

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Bed en breakfast op NPO 1 heeft maandagavond bijna 1,3 miljoen kijkers getrokken. Daarmee staat het programma op plek 3 in de top 25 met best bekeken programma’s van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De kijkers zagen onder meer hoe de deelnemers varkentjes uitlieten.

In Bed en breakfast logeren drie stellen een nachtje in elkaars verblijf. Het was maandag de beurt aan de vrienden Carl en Inge, Els en haar dochter Floor en het koppel Marion en Maarten. De trip werd afgetrapt in Overbetuwe, de plaats waar Carl en Inge hun B&B runnen in een reusachtig pand. De kosten? 145 euro per nacht. Voor dat bedrag kregen de gasten wel een enorme kamer.

Na het verblijf in Overbetuwe reisden de deelnemers af naar Bunschoten, waar Els en haar dochter op zo creatief mogelijke wijze hun blokhutten hadden ingericht. Voor 95 euro per nacht, inclusief ontbijt, konden de gasten middels een verrekijker genieten van het zicht op de haven. ,,Wat een uitzicht”, jubelde Inge.

Het avontuur werd afgesloten in Brabant. Daar runnen Marion en Maarten een bed and breakfast in de boerderij van Marions ouders. Voor 123 euro per nacht had het stel de gasten nog wat extra’s te bieden: de boerderij was namelijk ook een belevingscentrum rondom varkens. Dat bleken de logés maar wat leuk te vinden. Zo brachten ze een bezoek aan de stallen, maar werden de varkentjes ook - netjes aan de riem - uitgelaten.

Na drie dagen volop beoordelen, maar vooral ook genieten, was er nog een vraag onbeantwoord: welk onderkomen zou het best worden beoordeeld? De winst ging uiteindelijk naar Marion en Maarten. Met maar liefst 106 procent van de vraagprijs wist het koppel zowel Inge en Carl als Els en Floor te overtreffen.

Andere programma’s die het maandagavond goed deden waren onder meer Van onschatbare waarde (ruim 1,6 miljoen kijkers), De avondshow met Arjen Lubach (ruim 1 miljoen) en Hunted vips (842.000). Het achtuurjournaal wist de meeste kijkers te trekken, daar stemden ruim 2,1 miljoen mensen op af.

