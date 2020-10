Bijna 1 miljoen kijkers voor ‘mentaal kapotgemaakte’ Famke bij Jinek

Famke en Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, waren 21 september ook al te gast bij Eva Jinek. Toen ging het duo in discussie over de actie #ikdoenietmeermee, waarmee verschillende BN’ers vraagtekens plaatsten bij het kabinetsbeleid rond het coronavirus. Na de aflevering kreeg de influencer veel kritiek op haar onsamenhangende optreden.



Gisteravond keerde Famke terug in de talkshow, deze keer om terug te blikken op de dagen na haar vorige interview. Zo had ze naar eigen zeggen beveiliging op straat nodig en stelde ze ‘mentaal kapot te zijn gemaakt’. Ook onthulde ze dat ze een mondkapjeslijn lanceert. ,,De opbrengst daarvan gaat naar Goede Doelen Nederland (een vereniging van goede doelen, red.). Ik vind mondkapjes sowieso cool. Ik droeg ze al in mijn eerste videoclip.”



De uitzending was goed voor 997.000 kijkers. Concurrent Op1 deed het net iets beter op NPO 1: daar stemden 1.026.000 toeschouwers op af. Op primetime keken 1.407.000 mensen naar Chateau Meiland op SBS 6; het nieuwe seizoen Waar is de Mol trapte daarna af met 872.000 kijkers.