Bijna 2,8 miljoen kijkers voor eerste halve finale: ‘We mogen trots zijn’

Met bijna 2,8 miljoen kijkers was het Songfestival met overmacht het best bekeken programma van de avond. Het best bekeken alternatief was Snackmasters met 650.000 kijkers op RTL 4. De 2,8 miljoen kijkers is flink meer dan het aantal kijkers dat de afgelopen jaren naar een halve finale keken zónder een Nederlandse deelnemer erin. Dat kwam vaak niet boven de 1,5 miljoen uit. Nu was er weliswaar geen Nederlandse inzending - Jeangu Macrooy treedt pas aan in de finale zaterdag - maar stond Nederland wel vol in de schijnwerpers met Rotterdam als gaststad.