Bijna 3 miljoen mensen zien Chef’Special-frontman zijn schoen weggooien in Wie is de Mol

Op diezelfde zender bleek ook de spelshow van Beau van Erven Dorens een kijkcijferhit. Naar Weet Ik Veel , waarin studenten en bekende Nederlanders hun algemene kennis testen, keken 1.393.000 mensen. De show was tegelijkertijd te zien met Wie is de Mol .

Evaluatie

Onze Wie is de Mol-watcher Dennis Jansen besteedde in zijn evaluatie uitgebreid aandacht aan de rol van Chef’Special-frontman Joshua Nolet. ,,Het is smullen geblazen met de Ethan Hunt (Mission Impossible) van Wie is de Mol: Joshua Cruise. Vorige week een koprol tijdens het lasergamen, nu weer eentje in het Loucky Klooster. Plus (heel tactisch) zijn schoen weggooien en op sokken verder gaan”, aldus Jansen.