Bijna 4,3 miljoen mensen keken naar eerste WK-wedstrijd van Oranje in Qatar

BNNVara wilde publieke­lijk afstand nemen van eerste reactie Matthijs van Nieuwkerk

BNNVara was hevig teleurgesteld in de eerste reactie die Matthijs van Nieuwkerk gaf aan de Volkskrant naar aanleiding van onthullingen over grensoverschrijdend gedrag op de redactie van De Wereld Draait Door. Zo erg zelfs dat ze aangaven publiekelijk afstand te willen nemen. Dat schrijft diezelfde krant vandaag.

21 november