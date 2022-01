Bijna 900.000 kijkers zien statement Johnny de Mol over misstanden rondom The Voice

VIDEODe diverse talkshows trekken meer kijkers na de rel rond The Voice. Alle uitzendingen stonden maandagavond in het teken van het omstreden RTL-programma dat per direct is stopgezet vanwege seksueel wangedrag. Vrijwel alle talkshows trokken meer kijkers dan gemiddeld, blijkt uit de cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De meest opvallende stijging is te zien bij de cijfers van de SBS-talkshow HLF8 met Johnny de Mol. De presentator ging in de uitzending uitgebreid in op de affaire en de rol van zijn familie. Hij noemde Jeroen Rietbergen, de ex van zijn tante Linda die heeft bekend dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag bij The Voice, een ‘ongelooflijke klootzak’. Ook zei Johnny dat hij dacht dat zijn vader, John de Mol, wel van de zaak moet hebben af geweten. John de Mol is de bedenker en uitvoerend producent van The Voice.

Ex-kandidaten The Voice

HLF8 trok 891.000 kijkers, goed voor een 12e plek in de kijkcijferlijst. Doorgaans trekt het programma niet meer dan hoogstens een paar honderdduizend kijkers. Ook Beau deed het maandagavond goed. In het programma van RTL praatten twee ex-kandidaten van The Voice over hun ervaringen met seksueel wangedrag bij het programma. Naar Beau keken 1,23 miljoen mensen, ook meer dan gemiddeld.

Het programma Shownieuws van SBS trok 621.000 kijkers. In het programma gaf Albert Verlinde uitleg over de opmerkingen die hij zondagavond maakte over Humberto Tan, die in het verleden per app avances zou hebben gemaakt bij vrouwelijke gasten van zijn talkshow RTL Late Night. Tan deed maandag aangifte tegen Verlinde wegens smaad en laster.

Volledig scherm Johnny de Mol in HLF8. © Talpa

Bekijk hier onze trending entertainmentvideo’s: