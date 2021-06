Bijna hele cast keert terug in Sex and the City-reboot

De vier speelden in de originele serie Stanford Blatch, Steve Brady, Harry Goldenblatt en Anthony Marentino. Eerder werd al bekend dat twee andere mannelijke acteurs uit Sex and the City te zien zullen zijn in de serie: Chris Noth kruipt weer in de huid van Big en John Corbett speelt opnieuw de rol van Aidan Shaw.

And Just Like That draait om drie van de vier hoofdpersonen uit Sex and the City: Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) en Charlotte (Kristin Davis). Actrice Kim Cattrall, die in de serie over het leven van vier vrouwen in New York Samantha Jones speelde, heeft bedankt voor een rol in de serie.