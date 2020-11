Bijna miljoen kijkers voor docu Nicky Verstappen: ‘Wát een inkijkje’

Het onderzoeksteam wordt in de documentaire van Genemans op de voet gevolgd. Justitie gaf daarvoor een opmerkelijk kijkje achter de schermen: Genemans liep in het diepste geheim drie jaar lang mee. Zo was hij als een van de weinigen op de hoogte van de dna-match met Brech en volgde hij de klopjacht die daarna ontstond toen Brech er vandoor was gegaan om het dna-onderzoek in Nederland te ontlopen. De 11-jarige Nicky verdween in 1998 tijdens een zomerkamp, Jos Brech werd in 2018 in Spanje gearresteerd en onlangs veroordeeld tot een celstraf van 12,5 jaar.