Bijzondere jeugdfoto NikkieTutorials online: ‘Eerste dag dat ik staartjes had’

Op de afbeelding is te zien hoe De Jager, die onlangs vertelde geboren te zijn in het lichaam van een jongen, zich opnieuw voorstelt aan haar klasgenoten met haar nieuwe meisjesnaam Nikkie. ‘Ik voelde me zo bang en zo sterk tegelijk.’



Make-upgoeroe Nikkie deelde de foto in het kader van Trans Day of Visibility, de dag waarop jaarlijks op 31 maart wordt gevierd hoe dapper transgendermensen zijn en aandacht wordt gevraagd voor de discriminatie waarmee zij vaak te maken hebben.

‘2020 heeft mijn leven compleet veranderd’, begint Nikkie haar openhartige post tegenover haar 13,9 miljoen volgers. Ze verwijst naar haar coming-outvideo van afgelopen januari, die inmiddels ruim 34 miljoen keer is bekeken.



‘Op sommige momenten was het heel, heel erg donker. Maar als ik nu terugkijk, weet ik dat ik me nog nooit zo vrij heb gevoeld.’ Het ‘donker’ heeft wellicht betrekking op de aanleiding voor haar onthulling; Nikkie werd gechanteerd door iemand die haar persoonlijke verhaal naar de media wilde lekken.



Op de afbeelding bij haar bericht is een foto van gisteren te zien, naast een kiekje uit haar jeugd. ‘Links zie je de dag waarop we mijn dode naam in het verleden lieten en ik mezelf opnieuw voorstelde aan mijn klasgenoten als Nikkie’, schrijft De Jager.



De dode naam bij transmensen verwijst naar hun geboortenaam, in het geval van Nikkie een jongensnaam. ‘Het was de eerste dag waarop ik een meisjesachtige outfit droeg en mijn haar in staartjes had.’



Knuffelen

Nikkie weet nog precies hoe het bijzondere moment voelde. ‘Ik voelde me zo bang en zo sterk tegelijk. Ik wou dat ik dat meisje kon knuffelen, in haar ogen kon kijken en kon zeggen: je doet precies wat je moet doen. Hou vol, queen!’



Rechts op de afbeelding is te zien hoe de inmiddels 26-jarige Nikkie er gisteren uitzag. ‘Een sterke vrouw die soms nog steeds bang is voor de wereld, maar weet dat ze kan rekenen op de meest geweldige steun.’



De Jager ging afgelopen jaren de hele wereld over met het nieuws over haar coming-out. Ze schoof aan in de beroemde talkshow van Ellen DeGeneres, maar werd daar naar eigen zeggen niet zo leuk behandeld.