Bilal Wahib schurkte na 'de fout' tegen depressie aan

Bilal Wahib schurkte na het zogenoemde piemelincident op Instagram tegen een depressie en een burn-out aan. Dat vertelt de 23-jarige rapper en acteur vandaag in de honderdste aflevering van de podcast Rauw van Ruud de Wild. Hij refereert in het gesprek doorlopend aan het incident, waarbij hij een minderjarige jongen vroeg zijn piemel te laten zien, als ‘de fout’.

,,Na de fout zat ik wel tegen het randje van een depressie aan, maar ook tegen het randje van een burn-out”, vertelt hij. Het incident vond plaats in maart 2021. De acteur en rapper had een lastige periode daarna, waarin hij door veel partijen werd gecanceld. Maar inmiddels heeft hij zich weer terug geworsteld in de spotlights. Recent bracht hij nieuwe muziek uit en binnenkort gaat hij toeren.

,,Mijn moeder wist pas hoe bekend ik was nadat ik helemaal de fout in ging”, vertelt Wahib aan de KRO-NCRV-dj. ,,Pas toen zag ze mij overal in de media. En ze dacht: what the fuck is dit. Ik moet hem nu straffen, niet jullie allemaal.” In eerste instantie kon Wahib zijn moeder, met wie hij heel close is, niet troosten. Inmiddels heeft zij hem vergeven. ,,Het gaat nu wel weer lekker”, stelt de acteur en rapper.

Seponering

Wahib blikt ook terug op de zaak die werd geseponeerd door het Openbaar Ministerie. Er waren wel overtredingen bewezen, maar het ging om een misplaatste, uit de hand gelopen grap, oordeelde het OM. ,,De rechter zei tegen mij: het is heel fucked up wat je hebt gedaan. Het was strafbaar, maar we gaan het seponeren. Want je hebt je strafzaak al gehad.”

Zelf vond Wahib het ook, tot op zekere hoogte, vreemd dat hij voor de hele wereld door het stof moest gaan. ,,Ik moest bij de familie zijn en bij het kind. Maar dat was al gebeurd, dat had ik al gedaan. Het moest óók nog op tv. Dat vond ik een beetje raar. Maar dat is de keerzijde van bekend zijn.” De acteur noemt zichzelf een ‘schoffie’ die ‘fouten maakt en daarvan geleerd heeft’.

