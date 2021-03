'Bilal Wahib slachtoffer van identiteitsfraude’

Onthullend boek over ‘pandjes­prins’ Bernhard: ‘Hij roept enorm heftige reacties op’

18:00 Zonder medewerking van de hoofdpersoon schreven journalisten Michiel Couzy en Maarten van Dun een onthullend boek over Bernhard van Oranje, de zakenprins. Over zijn mislukkingen, over zijn vastgoed in Amsterdam, als ondernemer en over het grote zakelijke succes: de Formule 1 naar Zandvoort halen. ,,Je ziet dat hij zich makkelijk beweegt in de mondiale, zakelijke elite.’’