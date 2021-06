Bilal Wahib voor het eerst terug op podium na livestreamincident

Game of Thro­nes-schrij­ver belooft ander einde: ‘Nooit gedacht dat ze me konden inhalen’

28 juni Game Of Thrones is een van de populairste series van de afgelopen jaren, maar toen de HBO-reeks in 2019 op z’n einde kwam, waren veel fans ontevreden. Zo vonden ze het slot maar niets en daar lijkt ook George R.R. Martin, de auteur van de boeken, het eens mee te zijn. In zijn nieuwste deel wil hij een ander einde opnemen. ,,Ik wou dat ik met mijn boeken de serie was voorgebleven”, zei de schrijver onlangs in een interview.