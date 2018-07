Bill Clinton herkent Glennis Grace op straat ondanks 'shitty hair'

Zangeres Glennis Grace is tijdens een wandeling door haar Amsterdamse woonwijk de Jordaan herkend door niemand minder dan de voormalig Amerikaanse president Bill Clinton. De twee gingen samen op de foto, ondanks dat Glennis niet tevreden was over haar styling.

,,Ik zag een groepje opvallende mensen op straat'', schrijft Glennis bij het kiekje dat afgelopen week genomen werd. ,,Eén van de vrouwen die bij Bill Clinton liep, herkende mij van mijn auditie en introduceerde me toen. Mijn haar zag er niet uit en mijn styling was ook niet oké.'' Nadat de Amsterdamse zichzelf moed had ingepraat, sprak ze kort met Clinton. ,,Hij was heel aardig voor me.''

Bill Clinton was in Nederland voor AIDS2018, de 22ste internationale conferentie over aids. De Britse prins Harry en sir Elton John behoorden tot de sprekers.

Glennis Grace, echte naam Glenda Hulita Elisabeth Batta, verpletterde de jury van de kijkcijfertopper America's Got Talent met haar vertolking van Whitney Houstons Run To You. De beelden werden op 27 juni in Amerika uitgezonden. Sindsdien staan platenlabels voor de moeder van één in de rij.

Binnenkort maakt Glennis haar opwachting in de zogenoemde Boot Camps, die worden uitgezonden tot 7 augustus. 21 acts gaan door naar de live shows, één deelnemer pakt de Wild Card. Wie de finaleshow op 12 september wint, gaat naar huis met 1 miljoen dollar en treedt op in Planet Hollywood Resort & Casino in Las Vegas.