Bill Clinton schrijft opnieuw boek met thrillerauteur Patterson

Ilse DeLange kon nieuw Duits succes niet geloven

20:02 Ilse DeLange timmert hard aan de weg in Duitsland. De zangeres staat deze week voor het eerst solo in de officiële Duitse albumcharts en is te zien in de Duitse versie van Beste zangers. Ilse is verrast door dit nieuwe succes. ,,Ik kon het niet geloven, joh”, zei ze vanmiddag op NPO Radio 2.