Bill Cosby (85) wil weer op tournee

NPO en KRO-NCRV hakken morgen knoop door of Pietje Bell op oudejaars­dag wordt uitgezon­den

De NPO en KRO-NCRV nemen morgen een besluit over de vraag of de familiefilm Pietje Bell op zaterdag 31 december op NPO3 wordt uitgezonden of niet. Dat heeft producent Dave Schram maandag laten weten.

27 december