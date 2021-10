Bill Cosby opnieuw aangeklaagd voor seksueel misbruik

kaart Arnhemse huurders zijn duurder uit, in Nijmegen daalt de huurprijs iets

14 oktober Het duurde precies een jaar dat huizenzoekers, die zijn aangewezen op de vrije huursector, op adem konden komen. In het derde kwartaal van dit jaar ging de gemiddelde vierkantemeterprijs met 2,5 procent omhoog ten opzichte van vorig jaar. In Arnhem en Apeldoorn stegen de prijzen nog harder: tot 9,7 procent. Opmerkelijk is dat Nijmegen te maken had met een lichte daling.