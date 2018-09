Bill Cosby veroordeeld tot minimaal drie jaar cel

De drie strafbare feiten waaraan Cosby schuldig is bevonden, met drie keer tien jaar cel als maximumstraf, zijn gisteren door de rechter samengevoegd tot één strafbaar feit. Daarom kon hij niet veroordeeld worden tot meer dan tien jaar celstraf.



Rechter Steven O'Neill legde hem ook nog een boete op van 25.000 dollar. Cosby moest meteen worden overgebracht naar een staatsgevangenis en heeft niet het recht om op borgsom vrij te komen.



Ook oordeelde rechter Steven O’Neill vanmiddag dat Cosby het stempel 'seksueel roofdier' krijgt. Dat betekent dat Cosby levenslange begeleiding moet ondergaan en elk kwartaal aan de autoriteiten moet rapporteren. Daarnaast verschijnt zijn naam in een register voor seksuele daders dat naar buren, scholen en slachtoffers wordt gestuurd.



Cosby, die altijd alles heeft ontkend en zich verder nooit over de zaak heeft uitgesproken, kreeg van de rechter de mogelijkheid om het laatste woord in de rechtbank te voeren, onder meer over de meer dan zestig beschuldigingen van seksueel misbruik. Daar maakte hij geen gebruik van. ,,Ik ga niet meer in discussie", luidde zijn reactie.



Advocaat Joseph Green stelde gisteren dat Cosby op zijn 81ste, vrijwel blind, geen risico meer is voor de samenleving. Hij vroeg om huisarrest met een enkelband, maar dat verzoek wees de rechter vanmiddag af.