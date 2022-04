Billie Eilish creëert duurzame, veganistische sneaker

,,Ik vind het zo te gek dat ik eindelijk mijn eigen Air Force 1 kan delen en de collectie die daarbij hoort. Het was een eer om te mogen doen en ik kan niet wachten totdat jullie ze hebben. De collectie is vanaf 24 april te koop in mijn webwinkel en vanaf de 25e op de Nike SNKRS app,” aldus Eilish, die heeft gekozen voor een beige, champignon-kleurige teint en meerdere klittenband-lagen bovenop de veters.

De sneakers worden verkocht voor zo’n 150 euro per paar en zijn gemaakt van duurzame materialen, iets wat de zangeres belangrijk vindt. ,,De grootste uitdaging bij dit project was om het klassieke element van de schoen te behouden maar er wel mijn eigen draai aan te geven. Daarom zijn de materialen die we gebruikt hebben zo goed, dat is echt iets dat bij mij past en wat van deze tijd is.” Eilish is al sinds haar twaalfde veganist.