Billie Eilish schrijft geschiedenis: 100 miljoen streams voor al haar liedjes

Langver­wach­te Bond-film No Time To Die weer uitgesteld

2 oktober De première van No Time To Die, de langverwachte nieuwe James Bond-film, is voor de derde keer uitgesteld. De film zou in april op het doek verschijnen, maar dat werd later verplaatst naar 12 november. De makers van de film maken vandaag echter bekend dat ook november niet gehaald gaat worden. No Time To Die zal daarom worden verplaatst naar volgend jaar. Dat meldt Variety.