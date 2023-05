Billie Eilish veegt de vloer aan met kritiek op haar vrouwelijkere kledingkeuzes

Billie Eilish veegt de vloer aan met mensen die een probleem hebben met hoe haar stijl in de loop der jaren is geëvolueerd. ,,Schokkend hè, dat ik veelzijdig ben.”

De 21-jarige Grammy-winnares plaatste in het weekend een reeks foto’s op haar Instagram Stories met commentaar. ‘Ik heb de eerste 5 jaar van mijn carrière doorgebracht, terwijl ik werd afgemaakt door jullie dwazen, omdat ik jongensachtig was en me kleedde zoals ik deed. Ik kreeg constant te horen dat ik sexy’er zou zijn als ik me gedroeg als een vrouw.’

Inmiddels verruilt ze, zo nu en dan, de wijde kleding voor een strakke top of jurk. Maar dat valt niet bij iedereen in goede aarde, vertelt ze aan haar 109 miljoen (!) volgers op het sociale medium. ‘Wanneer ik me nu comfortabel genoeg voel om iets te dragen dat op afstand vrouwelijk of passend is, ben ik ‘zo veranderd’ en ben ik een verrader’, vervolgt ze in het bijschrift bij een foto van haarzelf. Dan krijgt ze opmerkingen als ‘wat is er met haar gebeurd’ of ‘oh my god, het is niet dezelfde Billie, ze is net als de rest’. Ze noemt de criticasters ‘echte idioten’ en ‘domme lui’.

Ze gaat verder met haar verhaal, waarin ze oproept om vrouwen met rust te laten. ‘Fun fact! Wist je dat vrouwen veelzijdig zijn?! Schokkend toch? Geloof het of niet, vrouwen kunnen geïnteresseerd zijn in meerdere dingen”, meldt ze. ‘Vrouwelijkheid staat niet gelijk staat aan zwakte, wist je dat? Krankzinnig toch?’, om er sarcastisch aan toe te voegen: ‘Het is ook totaal ongehoord en krankzinnig om je op verschillende momenten anders te willen uitdrukken.’

Eilish vertelde Elle magazine in 2021 dat ze 100.000 social media volgers verloor nadat ze een andere look had gedeeld. Want je kon haar uittekenen in oversized kleding, waarmee ze volgens velen een punt wilde maken. Het zou kritiek zijn op collega’s die zich wél sexy kleden. In werkelijkheid deed Billie het omdat de kleren comfortabel zijn en omdat mensen minder makkelijk een mening over haar lijf konden vormen. Haar eigen gedachtes zijn immers al moeilijk genoeg: Billie worstelt met ‘body dysmorphia’, een psychische stoornis waarbij je geobsedeerd bent door je uiterlijk en jezelf niet mooi genoeg vindt.

Als ze dan wel wat huid liet zien, werd ze uitgemaakt voor ‘slet’ of ‘onecht’, vertelde ze in het interview. ,,Mensen houden vast aan herinneringen die ze hebben, zijn daaraan gehecht”, vertelde ze. ,,Maar ze ontmenselijken je daarmee.”

Eerder al maakte ze al strippend een vuist tegen body shaming.

