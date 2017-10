Billy Joel op zijn 68ste weer vader geworden

NPO en RTL willen meer vrouwen voor en achter de schermen

7:00 NPO, RTL en VICE gaan samenwerken om discriminatie en stereotypering van vrouwen, voor en achter de schermen, te bestrijden. Deze zogenoemde Coalitie Beeldvorming in de Media, onder aanvoering van de Nederlandse netwerkorganisatie Women Inc., wil ‘een meer evenwichtige representatie van de Nederlandse samenleving in de media’.