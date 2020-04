Bingewatchers: huiswerk voor de verstokte seriekijker

In de nieuwste aflevering van Bingewatchers praten Charlene Heezen en Kevin Goes onder meer over de series Tiger King en Freud, komt er een recensie van de serie The Letter for the King voorbij en nemen de makers de nieuwste inzendingen voor De Quarantaine-Kijklijst door.



De podcast Bingewatchers is ook te beluisteren via Spotify, Apple podcast en Stitcher.