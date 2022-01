Birgit deelt kusjes uit en Chantal proost op gezondheid

Update Meerdere namen genoemd na seksueel grensover­schrij­dend gedrag, bekentenis Jeroen Rietbergen

RTL en producent ITV hebben besloten The Voice of Holland voorlopig niet uit te zenden. De zender meldt dat er aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik zijn binnengekomen en wil tot de bodem uitzoeken wat er precies speelt. Bandleider Jeroen Rietbergen bekent volgens BNNVARA zijn betrokkenheid en stapt per direct op.

15:52