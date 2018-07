Birgit maakt net wakkerselfie en hongerige Jochem ontbijt heftig

'Timor Steffens heeft relatie met ex-miss Zoey Ivory van der Koelen'

16:26 De in Amerika wonende en werkende danser-choreograaf Tim Steffens (30) blijkt al een tijdje een liefdesrelatie te hebben met de 25-jarige Nederlandse Zoey Ivory van der Koelen. Danseres en model Van der Koelen werd in 2016 gekroond tot Miss Nederland en vertegenwoordigde in dat jaar haar vaderland tijdens de Miss Universe-verkiezingen in de Filipijnse hoofdstad Manila.