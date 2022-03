Birgit maakt volgers jaloers en Bibi's buik als bijzettafeltje

ShowbytesKorte updates van de sterren op sociale media: wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekende Nederlanders en celebrity’s. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

De innerlijke Freek Vonk (‘holy moly') van Suzan en Freek komt tevoorschijn als ze een kijkje nemen in Ziggo Dome.

De volgers van Birgit Schuurman zijn meer afgeleid door haar man dan door haar baby, blijkt uit de reacties.

Even geen oorlog, maar een verwarmend lentezonnetje. Caroline Tensen is er dol op. Net als haar chihuahua Jip, die niet voor niets de roots heeft in zonnig Mexico.

Anouks jongste dochter Jelizah heeft het talent met de paplepel ingegoten gekregen.

Bibi Breijman speelt op Bonaire Uno met dochter Teddy, en maakt intussen functioneel gebruik van haar zwangere buik.

Simon Keizer heeft een T-shirt aangetrokken om duidelijk te maken dat hij niet alleen zanger is.

Sylvie Meis doet even haar beste poses voor om sieraden aan de man te brengen.

Youtuber Kalvijn sluit zich aan bij de Ghostbusters.

Hind Laroussi is verdwaald in de woestijn, maar poseert alsof er niets aan de hand is.

Lauren Verster voelt zich in de VS als een kabouter in reuzenland.

