Birgit Schuurman en Arne Toonen na tien jaar uit elkaar

,,We hebben samen besloten om niet meer als geliefden door het leven te gaan maar als goede vrienden en trotse, liefhebbende ouders van ons zoontje Chico’’, meldt het koppel in een korte verklaring. ,,Deze keuze is volledig in liefde en respect voor elkaar gemaakt en we gunnen elkaar alle geluk van de wereld.’’

Schuurman en Toonen beklemtonen verder geen mededelingen over de breuk te doen. Het tweetal trouwde in juli 2008. Voor Schuurman is het haar tweede scheiding. Ze was eerder getrouwd met regisseur Kaja Wolffers.