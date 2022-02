Birgit Schuurman had ‘2 à 3 procent kans’ om zwanger te worden: ‘We waren zo verdrietig’

Vastberaden

Na een aantal maanden tevergeefs proberen besloot het stel naar een fertiliteitsarts te stappen. ‘De arts zei dat die menstruatie toch eerst even onderzocht moest worden, want zoveel pijn en bloedverlies hoorde niet’, schrijft Schuurman. ‘Ze vermoedde bij mij poliepen, endometriose of adenomyose. Lang verhaal kort: ik bleek alle drie te hebben.’ Schuurman werd geopereerd en de arts vertelde dat ze zoveel poliepen had dat een embryo geen enkele kans had zich te nestelen. ‘We kregen te horen dat de kans dat we samen een kindje konden krijgen 2 à 3 procent was. We waren zo verdrietig. Maar ik werd ook heel vastberaden.’