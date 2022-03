Bizar: een debat waar niemand zin in leek te hebben, zelfs de presentatoren niet

Dolly Parton bedankt voor Hall of Fame: ‘Ik ben het niet waard’

Dolly Parton heeft bedankt voor de kans om opgenomen te worden in de Rock & Roll Hall of Fame. Het 76-jarige country-icoon vindt dat zij de plek in de eregalerij niet waard is en vraagt of haar nominatie kan worden ingetrokken.

15 maart