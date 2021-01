‘Blabla chocoladevla, wat we verzonnen hebben, hoort nu echt bij Nikkie Plessen’

André van Duin hield darmkanker-diagnose stil: ‘Kan slecht tegen meewarige blikken’

13 januari Komiek André van Duin (73) is vorige week geopereerd aan darmkanker in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam. De afgelopen maanden onderging hij al vier chemokuren. De operatie ging goed en het Heel Holland bakt-gezicht is inmiddels thuis. Precies een jaar geleden verloor hij zijn echtgenoot Martin Elferink (55) nog aan botkanker. Mede daarom hield hij zijn eigen ziekte stil. ,,Die meewarige blikken, daar kan ik slecht tegen.’’