Bladenmakersicoon Els Rozenbroek overleden: ‘Ze had lef en sprankeling in haar keuzes’

In memoriamBladenmakersicoon en onze MEZZA-tekstredacteur Els Rozenbroek is dinsdag overleden aan de gevolgen van kanker. Zij was 45 jaar een unicum in bladenland en met haar podcast over haar weg naar het einde wist ze velen te raken.

De laatste maanden van haar leven zette ze het hospice op stelten. Lachend, drinkend, podcasts makend. In de prachtige tuin - soms moesten ze naar binnen verkassen omdat er te hard werd gelachen. ‘Mensen kunnen anders niet rustig sterven,’ gierde ze dan. Ze was pas 65 en kreeg ‘een kankertje’. Dinsdag 30 augustus is ze omringd door familie en vrienden overleden.

Haar authentieke toon

Els Rozenbroek stond in de bladenwereld bekend als de beste tekstredacteur van Nederland. ‘Een uniek talent dat al 45 jaar de toon zet bij vele magazines’ luidde het juryrapport toen Els Rozenbroek vorige maand de prestigieuze Mercur d’Or/Lof prijs voor Magazines kreeg. Zij begon haar carrière als stagiaire bij Libelle en klom op tot hoofdredacteur van Kinderen, Top Santé en Vrouw Vandaag. Daarna stond ze met anderen aan de wieg van magazine LINDA. en was ze de tekstredacteur die daar jarenlang garant stond voor de authentieke toon van het blad.

Het kankerminuutje van Els

Met Barbara van Erp en Femke Sterken richtte ze Saar Magazine op, waarvoor ze de slogan ‘50+ maar nog lang niet dood’ bedacht. Ze startten vlak voordat Els Rozenbroek ziek werd met hun Saarpodcast, die al gauw opende met ‘het kankerminuutje van Els’. Wat uitgroeide tot hét onderwerp van de podcast. Intussen hebben ze meer dan 100.000 luisteraars en kreeg Els Rozenbroek steun en bewondering uit het hele land voor de openhartige en volstrekt eigengereide manier waarop zij over haar weg naar het einde praatte, lachtte, mijmerde.

Volledig scherm Kop van Els Rozenbroek in ons magazine MEZZA. Illustratie: Anna Bay. © RV

Geen parkietentaal

Het afgelopen jaar was Els Rozenbroek tekstredacteur bij ons weekendmagazine MEZZA. Zij tilde MEZZA op met haar koppen en intro’s die je het verhaal in trokken. Vaak werkte ze midden in de nacht. Dan kregen we appjes als: ‘Lieve mensen, ik heb heuglijk nieuws. Sven Kockelmann = klaar. En hij slaapt NIET in zijn pak, dat jullie het maar weten.’ Of: ‘Heb het flink moeten redigeren vanwege een overdosis parkietentaal waardoor het vanzelf is ingekort.’ Oftewel: weg met woorden als hoor, dus, eigenlijk, gewoon.

Onnavolgbaar en origineel

Als Els een kop van ons liet staan, waren we dolgelukkig, alsof we een sticker van de juf kregen. Ze was tegen Engels en tegen uitroeptekens. En vooral had Els een onnavolgbaar originele tekstredactie. Ze wist quotes en woorden uit een tekst te lichten die een verhaal krachtiger maakten. Ze had lef en sprankeling in haar keuzes. Hadden we theatertycoon Joop van den Ende met een persoonlijk interview, Els zette op de cover: het jongetje dat niet kon leren. Waardoor Van den Ende dichterbij kwam, precies waar we voor staan. En waar Els voor stond.

En als we Els vroegen of we haar nog wat teksten konden sturen voor tekstredactie of dat het vandaag niet lukte, schreef ze terug: ‘Ik snak naar tekstmapjes tot ik erbij neerval, lieve mensen.’ Tot het echt niet meer ging. We missen haar, en velen met ons.

Volledig scherm Kop van Els Rozenbroek in ons magazine MEZZA. Illustratie: Levi Jacobs. © RV

