Blessure Beau Schneider bij Soldaat van Oranje valt mee

,,Hij heeft een misstap gemaakt en ergens een afstapje gemist”, laat woordvoerder Michiel Klerken maandag weten. ,,Daarmee heeft hij zijn voet gekneusd, maar meer is er niet aan de hand. Het is natuurlijk wel vervelend voor hem, maar hij heeft gelukkig niks gebroken en is niet buiten bewustzijn geweest.”

De producent laat weten dat ze de komende tijd gaan kijken hoe het gaat met Schneider en of hij in staat is om weer te spelen. Dat zou dan in overleg met hem en, indien nodig, een arts gaan, aldus Klerken. De eerstvolgende voorstelling staat woensdag op het programma. ,,Hij heeft dus nu nog een paar dagen rust.”