Blije Tim Hofman bedankt vinder van verloren heuptas: ‘Je bent een held’

Acute kiespijn of tandpijn? Tand afgebroken of een kroon uitgevallen? Als inwoner van Apeldoorn ben je voor spoedhulp buiten de reguliere openingstijden sinds 1 juli veroordeeld tot een rit naar Deventer. ,,Ik wist niet wat ik hoorde”, is Apeldoorner René Heus nog altijd stomverbaasd.

18 augustus