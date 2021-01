Bloedende Bibi krijgt geen kusje en Bridget uitgedost voor avondje tv

KINK verovert radiowe­reld weer: ‘Wij verspillen geen tijd aan Ava Max en Dua Lipa’

16:49 Er is wat bijzonders aan de hand in radioland. Twee jaar geleden maakte KINK een herstart. Donderdag op het RadioRing Gala is die zender genomineerd voor beste programma, beste zender en middag-dj Tim op ’t Broek voor beste radiomaker. Zenderbaas Michiel Veenstra: ,,Wij hebben geen programma’s met ellenlang geouwehoer, BN’ers bellen en meelachende sidekicks.”