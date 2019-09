Bloedstollende trailer Penoza geeft eerste details over film weg

Fans van de hitersie Penoza, die op zijn hoogtepunt meer dan één miljoen kijkers wist te boeien op televisie, hebben er twee jaar op moeten wachten. Hoe loopt het af met drugskoningin Carmen van Walraven (een rol van Monic Hendrickx) en haar familie. In de slotscène van het vijfde en laatste seizoen valt ze van een boot af. Carmen, die in eerste instantie dood leek te zijn na die val in het water, werd in het slotseizoen in het bijzijn van haar familie begraven. Des te groter is de shock als haar kinderen in de film ontdekken dat hun moeder nog in leven is. En niet alleen Carmens koters zijn stomverbaasd als ze weer opduikt in Nederland, ook haar grootste rivalen weten niet waar ze het moeten zoeken.

Bewapenen

In de trailer zien we dat er - zo het lijkt - een overval wordt gepleegd in de eetgelegenheid waar Carmen nu werkt. Niet veel later zitten haar handen onder het bloed en is ze gearresteerd. Haar familie ziet beelden van de arrestatie op televisie. Vervolgens wordt de ‘zwarte weduwe’ uitgeleverd aan Nederland en de politie wil haar in contact brengen met haar gezin. Dit gebeurt uiteindelijk in een voetbalstadion.



Het lijkt erop dat Carmen weer betrokken raakt in het drugsmilieu. We zien ook onder anderen haar assistenten Berry en Luther weer terug. Haar familie lijkt zich ook dieper in haar dubieuze zaken te storten. Zo roept zoontje Boris: ,,Ze kan ons er niet buiten houden, dat heeft ze nooit gekund.” Ook zien we een shot waarin de kinderen van Carmen zich bewapenen.



Penoza hield de gemoederen in de afgelopen jaren flink bezig. Populaire karakters wisten niet altijd het einde van het seizoen te halen. Vooral de heftige moord op Carmens partner John en zijn zoon Koen was veel besproken. Het is dan ook de grote vraag of in de film weer een populair personage het leven laat.