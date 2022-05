Bluestournee wordt helemaal afgeblazen, ‘te weinig draagvlak’ zónder Derksen

Agentschap AT Next, dat de tour organiseert, liet vorige week weten per direct de samenwerking met Johan Derksen te verbreken. Derksen was de spreekstalmeester van de tournee The Sound of The Blues & Americana, die zondag van start gaat. De tournee gaat wel door, liet het kantoor vorige week weten, maar dan zonder Derksen. ,,De voorstelling wordt gemaakt door een grote groep muzikanten en technici die al twee jaren nauwelijks inkomen achter de rug hebben door corona”, zei de zegsvrouw. ,,We willen deze groep niet in de steek laten.”