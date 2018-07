Blushing-koffie Gordon straks ook te koop in grote supermarkten

Gordon liet vandaag op sociale media weten dat hij in Colombia niet alleen koffieboeren en -fabrieken bezoekt, maar ook overeenstemming bereikte over een zakelijke deal die inhoudt dat zijn verantwoord geproduceerde Blushing-koffie vanaf medio september ook in een groot aantal Nederlandse supermarkten in de schappen zal liggen. Welke dat zijn laat hij in het midden. ,,Het werd tijd voor een grote stap richting consumenten'', jubelt Gordon met het zweet op het voorhoofd in een kort Instagramfilmpje. ,,Mijn koffie - snelfiltermaling, bonen en cups - is straks voor iedereen bereikbaar.''

Lees ook Gordon gaat nu ook tosti's en hamburgers verkopen Lees meer

Gordon is razend enthousiast over het jongste onderdeel van zijn onderneming met momenteel drie zaken in Blaricum, Amsterdam en Rotterdam. Dit jaar opent hij een vierde vestiging in Eindhoven en de bedoeling is nog drie of vier extra salons elders in het land. En hij heeft nog meer plannen. Zo kondigde hij vorig jaar zomer aan 's werelds eerste 'healthy fast food and coffee to go drive thru restaurant' langs de A4 te willen openen: een soort mcdrive met gezond eten en drinken. En in de hoofdstad een tosti- en hamburgerzaak.