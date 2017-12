BN'ers helemaal uit hun dak in spierwit besneeuwd Nederland

Bobbi Eden: Ik kan mannen ook andere kunstjes laten doen

13:21 Hij staat wat verborgen tussen de dildo’s. Manfred uit Nijverdal had zich enorm verheugd op een meet & greet met voormalig pornoster Bobbi Eden in Almelo. Maar hij kijkt wat sip. Valt ze tegen? ,,Nee, nee”, haast hij zich te zeggen. ,,Ze is heel mooi en leuk.” Maar? ,,Ik had verwacht dat ze wat eh... erotischer gekleed zou zijn.”