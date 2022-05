BN’ers maken zich op voor duel: ‘Al Feyenoorder sinds ik een jochie was’

Eric Corton verteller bij 5 mei-con­cert: ‘Jeugd in Oosterbeek doordrenkt van oorlog en herdenken’

AMSTERDAM/ OOSTERBEEK - Eric Corton zorgt dit jaar als verteller voor de rode draad in het 5 mei-concert in Amsterdam. De geboren Oosterbeker noemt dit het spannendste wat hij in de afgelopen jaren heeft gedaan. ,,Ik voel een bepaald soort verantwoordelijkheid, want ik vind dit zó belangrijk.”

