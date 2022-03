BN’ers zetten zich massaal in voor Oekraïne: ‘Waanzin van deze oorlog kan ik niet bevatten’

Eva Jinek, die vanavond het talkshowdeel van de tv-actie voor haar rekening neemt, werd vannacht door een foto - die Instagram overigens afschermt vanwege de gruwelijke beelden - met haar neus op de feiten gedrukt. ‘Deze foto, van een moeder en haar twee kinderen die doodgeschoten zijn terwijl ze op de vlucht waren in Kiev. Militairen proberen de vader van het gezin te redden. En als hij dit overleeft, moet hij horen dat zijn gezin dood is’, schrijft Jinek in haar oproep om geld te storten. ‘De zinloosheid en de waanzin van deze oorlog kan ik niet bevatten. Deze moeder en haar kinderen hadden niet dood hoeven zijn… of op de vlucht, zoals meer dan een miljoen andere mensen. En al die levens zijn nu al voor altijd getekend.’

Actrice Victoria Koblenko en haar vriend, voormalig voetballer Evgeniy Levchenko, delen een indringend filmpje. ,,Het is oorlog in het land waarin wij geboren zijn”, zegt Levchenko. Koblenko: ,,Mensen slapen in metrostations en in ondergrondse parkeergarages.” Ze leggen uit dat de nood verlicht kan worden door medicijnen en veilige plekken. ,,Samen in actie voor Oekraïne”, besluit Levchenko.

Veel van hen delen een geel vlak met daarin de tekst ‘Ik geef’, zoals Frans Bauer, Paul de Leeuw, Winston Gerschtanowitz, Viktor Brand, Tooske Ragas, Jan Versteegh en Kim-Lian van der Meij. Ruben Nicolai voegt eraan toe: ‘Kleine of grote bijdragen’ bestaan niet, alleen maar ‘welkome bijdragen’. Gordon doneert de dagomzet van zijn drie restaurants aan Giro555. ‘De beelden zijn zo onmenselijk en zo verwerpelijk dat we moeten helpen’, vindt hij.

Presentatrice Renate Gerschtanowitz schrijft bij haar doneeroproep dat ze voortdurend het nieuws wil checken. ‘Ik kan er eigenlijk niet naar kijken. De hele dag hangt het als een sluimer over de dag. Oorlog. Met vertwijfeling kijk ik naar beelden van Oekraïense families die hun hele hebben en houden achterlaten op zoek naar een veilige plek. Kinderen met volle rugzakken en huisdieren in de armen geklemd.’

Presentatrice Froukje de Both vertelt dat ze gesprekken heeft met haar 13-jarige dochter Emma over de situatie. ‘Mam, wat betekent dit voor ons? Mam, krijgen wij nu ook oorlog? Ik probeer haar gerust te stellen, maar soms weet ik de antwoorden gewoonweg niet. Wat ik wel weet is dat we al die gezinnen die in angst en onzekerheid leven een beetje kunnen helpen door te doneren.’

Zangeres Do laat weten dat ze vanavond aanschuift als lid van het belpanel. ‘Zelfs na 7 dagen ben ik nog ontgoocheld en vol afschuw over de oorlog in Oekraïne. Geef wat je kunt missen, een groot of klein bedrag, alles is welkom! Laat onze medemensen niet in de steek!’. Vanochtend waren er al een boel BN’ers in touw voor het belpanel. Thomas van der Vlugt van StukTV bijvoorbeeld. ‘De afgelopen tijd het nieuws gevolgd alsof het een film is die niet waar kan zijn. Het is niet te beseffen hoe het is om alles te moeten achterlaten. Het enige wat wij kunnen doen is helpen via de hulporganisaties die daar het allerbeste in zijn’, beschreef hij.

Ook Shelly Sterk deelt een foto vanuit het belpanel. ‘Krijg vaak privéberichtjes met de vraag of ik mijn nummer wil geven. Hierbij! 0800-1112 it is!’, zegt ze grappend. Ook Danny Froger, Martien en Erica Meiland en Justine Pelmelay waren al vroeg uit de veren om telefoontjes aan te nemen.

