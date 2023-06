BNNVara trekt zich terug uit Op1: ‘Verschil van inzicht over invulling programma’

BNNVara trekt zich per 1 augustus terug uit de NPO 1-talkshow Op1. De omroep heeft een verschil inzicht ‘over de invulling en aansturing van het programma'. BNNVara noemt het in een intern bericht een aderlating.

Het is niet duidelijk op welk verschil van inzicht de omroep doelt. ,,Voorstellen van onze kant om dit te veranderen hebben tot niets geleid.” BNNVARA ‘betreurt’ dat. ,,Aangezien we hier van het begin af aan bij betrokken zijn geweest en met elkaar mooie uitzendingen hebben gemaakt. Daar zijn we de redacteuren en presentatoren van het programma dankbaar voor. Met hen gaan we in gesprek over nieuwe projecten voor na deze periode.”

Op1 is sinds begin 2020 te zien en wordt elke avond door een duo van een andere omroep gepresenteerd. Natasja Gibbs en Amber Kortzorg zijn de huidige presentatoren op vrijdag namens BNNVARA. De laatste twee weken verving Erik Dijkstra voor de omroep Natasja Gibbs. De andere avonden worden gemaakt door WNL, Omroep MAX en de EO.



In een intern bericht schrijft directeur Suzanne Kunzeler van BNNVara: ‘Dit is een enorme aderlating. Sinds mensenheugenis hebben wij er een rol gespeeld op de late night met vele mooie programma's. Daarom vinden wij het ontzettend jammer dat het nu stopt.’



Op1 wordt sinds 2020 uitgezonden, als opvolger van Jinek en Pauw. De presentatie is in handen van wisselende duo’s, die elk voor een bepaalde omroep op een bepaalde vaste dag te zien zijn. BNNVARA is sinds de start van Op1 bij het programma betrokken.

