BNNVara: ‘We gunnen Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman hun vakantiebaantje bij SBS 6’

UPDATEMarcel van Roosmalen en Gijs Groenteman krijgen een programma bij SBS 6. Ze volgen in juni het trio van Vandaag Inside op. Voor Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen zit het televisieseizoen er na 2 juni op. Zij zijn in augustus weer te zien.

Van Roosmalen en Groenteman maken zo een uitstapje, bevestigen bronnen. Ze presenteren sinds januari 2021 Media Inside bij BNNVara op de publieke zender. In maart van dit jaar rondden zij hun vijfde reeks af. Van Roosmalen was in het verleden regelmatig te gast bij het programma van Genee, ‘Gijp’ en Derksen.

Van Roosmalen en Groenteman maken samen de podcast Weer een dag. Daarnaast stonden de twee ook samen in het theater met de voorstelling De pannekoekencaravan. Hoe hun nieuwe programma bij SBS 6 eruit komt te zien, is nog niet bekend. Het is de bedoeling dat Hélène Hendriks tussen dit programma en de start van Vandaag Inside het programma De Oranjezomer gaat presenteren op SBS 6. De zender was niet bereikbaar voor commentaar.

Johan Derksen hoorde het nieuws woensdagavond voor de uitzending van Vandaag Inside. ,,Een totale verrassing, maar wel een goede zaak’’, reageert Derksen. ,,Ik heb maanden terug al voorgesteld om Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman HLF8 te laten doen, toen dat programma zo slecht scoorde; een talkshow bovendien waar we er al tien van hadden. Ik heb dat ook in onze uitzending gezegd, maar toen vonden ze die twee niet bij SBS 6 passen. Nu kennelijk wel. Wij keken daar ook van op, maar misschien hebben ze nu eindelijk door dat ik er verstand van heb’’, zegt Derksen glimlachend.

Hij is een groot liefhebber van Media Inside, dat juist begon als een persiflage op Veronica Inside, zoals het praatprogramma van Genee, Gijp en Derksen aanvankelijk heette. ,,Ik vind dat ze dat leuk doen, ook een beetje op de alternatieve wijze. De humor spreekt me aan. Gijs kan leuk interviewen, mensen aan het praten krijgen. De combinatie met de droge humor van Marcel bevalt me wel. Het is zeer vermakelijk.’’

De laatste uitzending van Vandaag Inside is op 2 juni, maar Derksen-fans hoeven hem mogelijk niet te missen. ,,Ik ben gevraagd voor die show van Hélène, maar daar moet ik nog over nadenken. Als je het hele jaar elke dag op televisie bent, weet ik niet of het nu zo wenselijk is als je daar in de vakantieperiode ook gaat zitten. Ik heb dat nog in beraad.’’

Het duo heeft bij BNNVara om toestemming gevraagd, bevestigt de omroep. ,,We krijgen deze zomer een bijzondere televisiemaand’’, aldus een woordvoerder van de omroep. ,,Marcel en Gijs gaan een dagelijkse talkshow maken bij SBS 6. Daar zijn we van op de hoogte en we gunnen hun dit verrassende vakantiebaantje van harte. We zien er ook de humor van in. We zijn getuige van een omgekeerd droste-effect: Media Inside begon als een soort parodie op Veronica Inside en nu lijkt het erop dat Marcel en Gijs in het programma komen te zitten dat ze parodiëren. Het zal ons benieuwen… Na dit eenmalige uitstapje keren ze gewoon terug bij BNNVara, hopelijk met een deel van het SBS-publiek erbij. Er liggen nieuwe programmaplannen bij de NPO en het nieuwe seizoen van Media Inside start op 17 september; misschien wel met mooie analyses van hun eigen talkshow-avontuur.’’

