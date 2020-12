BNNVara: We willen oudejaarsshow van Youp van ‘t Hek nog steeds uitzenden

Dat heeft BNNVara vandaag gemeld in reactie op de nieuwe coronalockdown. Eerder stelde Van ‘t Hek niet voor dertig man publiek op tv te willen spelen. Maar zelfs dit is nu dus niet haalbaar. Het sluiten van de theaters betekent zelfs dat zijn tournee vrij abrupt ten einde komt en dat hij de komende weken geen try-outs meer kan spelen.



Eerder op de dag zei het management van Youp te zijn ‘overvallen door de strengheid van de maatregelen’ en geen rekening te hebben gehouden met dit scenario. Momenteel worden plannen gemaakt over de eventuele uitvoering van de conference.