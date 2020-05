Bob Dylan komt met eerste album vol eigen werk in acht jaar

Zeldzame en bijna weggegooi­de Harry Pot­ter-boe­ken onder de hamer

7 mei In Groot-Brittannië gaan binnenkort drie zeldzame eerste drukken van Harry Potter and the Philosopher’s Stone onder de hamer. Het gaat om twee paperbackedities en een hardcoverboek die twaalf jaar geleden bijna werden weggegooid, meldt de BBC vandaag.