Bob Dylan lanceert eigen whiskeylijn Heaven's Door

Het is niet altijd makkelijk om inspiratie te vinden, soms moet het jou vinden. We wilden een collectie van Amerikaanse whiskeys uitbrengen, waarvan elke fles zijn eigen verhaal vertelt", vertelde Dylan aan Page Six. Hij brengt de whiskey-serie samen met likeur-entrepreneur Marc Bushala uit. De drank zal gedistilleerd worden in een voormalige kerk in Tennessee.

Volgens Bushala wilde Dylan er geen groot commercieel ding van maken: ,,Het is zijn merk en zijn idee. Wij hebben hem eigenlijk alleen maar geholpen met het neerzetten van dat wat hij voor ogen had. Hij wil dan ook absoluut niet het gezicht van het merk worden of zijn naam groot op de fles zetten. Bob is alles behalve ijdel en dat zie je goed terug in dit project."

Dylans handtekening prijkt wel op de achterkant van het label. ,,Dat wilde hij nog wel doen, maar hij had absoluut geen zin in signeersessies of promotionele activiteiten. Hij is destijds niet eens zijn Nobelprijs komen ophalen, dus laat staan dat hij zich voor iets als dit leent", aldus Bushala. ,,Het maakt zijn merk alleen maar authentieker en dat is goed."