Bobbi Eden: Ik kan mannen ook andere kunstjes laten doen

De reclameposter van Erotheek Almelo laat dan ook pornoster Bobbi zien in een uitdagend roze-met-zwart stoeipakje, mond een beetje open, met wilde blonde lokken. Maar toen ze gistermiddag met man Mark binnenstapte, had ze een donkerblauw overhemdjurkje aan. Wel met torenhoge naaldhakken eronder, maar het is Manfred toch iets te degelijk.



Maar Bobbi is dan ook geen pornoster meer, al verkopen die video’s nog altijd als warme broodjes. Ze is sinds een jaar trotse moeder van Brandon, ze is met Mark te zien op Linda.tv en ze schrijft haakboeken. En o ja, ze heeft wel een hele collectie sextoys ontwikkeld. Dildo’s, vibrators, cockringen: de Bobbi Edencollectie is de reden dat ze gistermiddag in de erotheek stond. Want dit is de enige zaak in heel Overijssel waar ze haar speeltjes mogen verkopen. En dus komt ze ook graag even langs voor een meet & Greet, ter promotie.



Wat opvalt: er komen minstens evenveel vrouwen als mannen op haar af. Dat is voor Bobbi duidelijk geen verrassing: ze gaat met iedereen even makkelijk op de foto. Wel zet ze bij de mannen een zwoelere blik, met pruillipje, op. Bij de vrouwen is het sfeertje anders: als ze poseert met vriendinnen Marjolein (28) en Yelita (22) begint Bobbi gekke bekken te trekken en liggen de drie dubbel van het lachen.