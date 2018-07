Bobby Brown ontkent geweld tegen ex-vrouw Whitney Houston

Het onderwerp kwam aan bod toen Brown zei dat hij nergens spijt van heeft gehad in zijn leven. De aanwezige journalisten vroegen hem vervolgens naar zijn naar verluidt moeizame relatie met Whitney. Toen Brown ontkende dat hij ooit gewelddadig is geweest, merkte verslaggevers op dat daar bewijzen voor zijn in allerlei openbare rapporten. ,,Die kloppen niet", reageerde Brown simpel.

In december 2003 kwam de politie naar het huis van Brown en Houston toen er naar het alarmnummer was gebeld. Brown zou haar een klap in het gezicht hebben gegeven. In 2016 gaf Brown dat nog toe. Hij zei toen ook dat hij geen gewelddadige man is. Eerder vandaag werd bekend dat Brown maandag in Atlanta een opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld opent. De instelling zal de naam dragen van zijn dochter Bobbi Kristina Brown, die drie jaar geleden overleed.