Bodyguard prinses Diana: ‘Van actrices die haar speelden, is Kristen Stewart de beste’

Filmrecensie Kristen Stewart moet een Oscar winnen voor haar prachtig breekbare Lady Di-vertolking

Wie een brave en volgens het boekje-biografische film over het leven van prinses Diana verwacht, zal geregeld even moeten slikken. Spencer, een verwijzing naar Diana’s meisjesnaam (en een naam die wél vertrouwd bleef voelen), is soms net een spookhuisfilm à la The Shining.

10 november