Boeddha Ratelband: ‘Tsjakka is voorbij’

Hij is net 10 dagen in Thailand, maar voelt zich nu al ‘een compleet ander mens’. Emile Ratelband bezocht er zijn goede vriend Erwin Smit (een succesvolle sambalkoning, eigenaar van groothandel Smitfood) die hem uitdaagde daar een bijzondere meditatietechniek te leren. Inmiddels zijn beide heren officieel ingewijd door een belangrijke hoofdmonnik, een ritueel dat veel bekijks trok en werd vastgelegd door de Thaise televisie. ,,Iedereen kust me de voeten. Ik ga voortaan kaal door het leven, tsjakka is voorbij’’, zegt Ratelband, die er dagelijks alleen bedelend aan voedsel mag komen.

Zelfhypnose

Hij is nu naar eigen zeggen door de hoofdmonnik gecertificeerd om de speciale meditatietechniek ‘als eerste en enige’ in Europa te introduceren. En Ratelband zegt dit bij zijn terugkomst in Nederland, over twee weken, ook beslist te gaan doen.



,,Het is een zeer energieke vorm van meditatie, dus dat past wel bij me. Een soort zelfhypnose in de vorm van een ademhalingstechniek. Mensen raken ervan in trance, vallen flauw en ik ben hier zelfs ooggetuige van spontane genezingen. Het is ongelooflijk wat ik hier meemaak.’’