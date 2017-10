Boef en Roxeanne Hazes naar Noorderslag

Video Ook verliefd op de barman van First Dates? Je bent niet de enige

13:10 Die blauwe ogen, dat kleine lachje. De Amsterdamse barman Victor Abeln is razend populair sinds hij zijn opwachting maakte in het BNNVARA-programma First Dates. Hij is zelfs zó gewild dat hij een eigen YouTube-serie kreeg, waar vrouwen met hem op date konden. Hij kreeg maar liefs vijfduizend berichtjes, vertelt hij tegen Het Parool.